Reprodução/Instagram Drica Moraes ganha vibrador em caixa de presente dos fãs

Drica Moraes surpreendeu os seguidores ao mostrar uma caixa de presente que recebeu de uma fã. Com uma publicação especial, a atriz exibiu os mimos diferentes que ganhou.

Além de flores, a artista recebeu um vibrador, sutiã e outros mimos, como cerveja, que ficaram fora da gravação.





"Amei meus presentes! Flores, vibradores, Seu Tião [sutiã] e cervejinhas! Essa Tainan Lopes me conhece! Qual seu insta Tainan? Me perdi aqui com tantos mimos!", agradeceu Drica na legenda.

Vale lembrar que Drica Moraes está atualmente no elenco da nova série Original Globoplay, Os Outros, no papel da síndica Lúcia.

