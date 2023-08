Reprodução Globo Angélica, Xuxa e Eliana

Mara Maravilha ironizou o encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no “Criança Esperança”, que aconteceu ontem à noite (7), dizendo que sua ausência era mais comentada que o próprio reencontro. A apresentadora também comandou um programa infantil na mesma época que as loiras.

"Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam (risos). Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", falou postando uma sequência de fotos dando risada.

Alguns internautas aproveitaram o momento para cutucar a morena. "A dor de cotovelo, literalmente", comentou um se referindo às fotos em que aparece segurando o braço. Já outros apoiaram. "As loiras falam de sororidade, mas não praticam. Viva nossa Morena Brasileiríssima curumim", disse outro.

Antes amigas próximas, Xuxa e Mara trocaram farpas online recentemente por causa de posicionamentos contrários. Mara chegou a comentar sobre a amizade com a rainha dos baixinhos no podcast Ticara Caticast. "Sempre tive uma relação mais próxima com a Xuxa, de ir à casa dela, em todos os programas dela. De repente, ela fez a egípcia como se eu não existisse na trajetória de amizade dela", expôs.

"A Xuxa é linda e tal, mas essa beleza tem que permanecer dentro da gente, tem que ser interior. Espero que ela não perca essa beleza, que eu não tenho mais visto nela. Eu a respeito. Acho que todo mundo tem as duas fases. Hoje, o meu desabafo não é de ranço, mas, sim, de fatos. E contra fatos não há argumentos. Fui à casa dela, em todos os programas dela, aqui e na Argentina, e de repente, ela me ignora", desabafou.