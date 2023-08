Reprodução/ Instagram Ex-BBB Gabriel Fop é visto aos beijos com Marina Ferrari

Nesta terça-feira (8), o ex-BBB Gabriel Fop e Marina Ferrari foram flagrados trocando beijos durante uma viagem Curaçao. Após a repercussão das fotos, a influencer negou o beijo. Os dois estavam curtindo o Gabi Weekend, festa de aniversário dos 29 anos da influencer Gabi Lopes.

"O pessoal é muito maldoso. Filmaram eu conversando, aí pegaram a parte assim pra poder fazer todo um 'auê', como se tivessem rolado mil coisas que não rolaram", iniciou ela.



"Passei o barco inteirinho com a Cathe [Bascoy], com a galera em cima do palco... o resto do rolê não filmam, não mostram. Mas enfim, não preciso ficar dando muita satisfação. Aí já criam milhões de histórias e de fake news", completou,

Marian ainda disse que o boato atrapalho a viage dela: "Tentando renovar minha energia que deu uma abaixada com isso. Pior lado da exposição: criam, aumentam e inventam coisa sem nem te perguntar sobre o ocorrido".

Eles foram vistos aos beijos durante um passeio de barco, que foi feito nesta terça-feira (08) até a Ilha de Klein Curaçao. A festa começou no domingo, dia 06, e vai até sexta-feira, 11 de agosto.





Gabriel Fop participou do "BBB 23" e foi criticado por ter um relacionamento agressivo com a atriz Bruna Griphao.



