Reprodução Gil do Vigor recebe reclamação após cantar louvor na fila do aeroporto

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, recebeu uma reclamação nesta terça-feira (8) que o deixou inconformado. Uma mulher teria se incomodado de Gil estar cantando louvor enquanto aguardava a fila do aeroporto.

Através do Twitter, o ex-BBB relatou o episódio com indignação: "Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: 'Não venha cantar dentro do avião feito um maluco' (e esperando ela falar que estava brincando e ela não falou). Gente, o que aconteceu com as pessoas? Kkk a alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar que hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração".

O episódio relatado pelo economista dividiu opiniões na rede social. "Tá triste, viu? Gil, cante sempre! Seja feliz, sempre!! ❤️ por mais pessoas cantando nas ruas", defendeu um. "Uma amargurada, isso sim!!", disse outra.

No entanto, embora o ex-BBB tenha ganhado a empatia de uns seguidores, outros internautas o criticaram. "Ela foi meio grossa, mas ninguém merece mesmo", apontou um.

"Aí Gil, mas ninguém merece gente cantando louvor dentro de qualquer coisa que não seja uma igreja, né? Metrô, ônibus, avião ou o que for. Desculpa querido, dessa vez não dá para passar pano", refletiu outro.

"E ela está certa. Imagina se cada um na fila começasse a cantar a música que está na cabeça apenas porque quer", apontou um terceiro.

