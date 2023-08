Reprodução/Instagram Amanda Meirelles após vencer o 'BBB 23'

A campeã do BBB 23 Amanda Meirelles levou para casa quase R$ 3 milhões após vencer o reality da Globo. A médica se tornou a campeã mais bem paga pelo programa, que aumentou o valor do prêmio na última edição. Em entrevista, Amanda revelou o destino da fortuna.

"Tenho estudado muito sobre educação financeira. O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (o financiamento da faculdade de Medicina). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior", revelou a colunista Anna Luiza Santiago, de O Globo.

A campeã do reality afirmou que reflete sobre a necessidade em gastar o dinheiro conquistado. "Sempre penso: "Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?". Só quem já viveu com a falta do dinheiro sabe a importância que ele tem. Tenho muito cuidado com o que vou investir agora".

Embora tenha sido a vencedora do maior prêmio já anunciado pela Globo, Amanda Meirelles não ostenta itens de luxo nas redes sociais.

"Sou bem mão de vaca. Mas lógico que me dou uns mimos às vezes. Compro, mas sempre com parcimônia e cautela, para que o dinheiro permaneça ali e eu não fique sem. Um dos meus maiores investimentos até agora foi a viagem que eu dei para os meus pais. Eles foram para Bariloche realizar o sonho de conhecer a neve. Estou muito feliz de poder proporcionar isso. Tem muitas coisas que o dinheiro compra. Poder prover essa experiência para eles foi muito gratificante", relembrou.

Agora Amanda também tem um apartamento alugado em São Paulo e continua com o antigo em Curitiba. A ex-BBB afirma não ter pressa para multiplicar os ganhos do programa.

"As oportunidades aparecem, mas eu tenho uma responsabilidade em relação ao que eu vou mostrar. O dinheiro por dinheiro para mim não faz sentido. Às vezes as pessoas comentam que eu não estou fazendo publi, mas é porque eu sempre analiso com cuidado", entregou.