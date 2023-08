Reprodução/TikTok Menina viraliza na web ao mostar reação em show de Beyonce





O vídeo de uma menina que foi ao show da cantora Beyoncé viralizou nas redes sociais ao se emocionar durante a apresentação da diva pop.

A mãe da menina, Winter Cold, postou a reação no Tiktok, onde as duas foram a turnê do "RENAISSANCE WORLD TOUR". Assim que a cantora subiu ao palco, a garotinha caiu no choro.

"Fui capaz de surpreender minha filha nesta noite. Ela pensou que nós iriamos ver o show da Barbie. Ela ficou tão feliz de ver a Beyoncé. Foi o primeiro show dela e o melhor que ela poderia ir", escreveu a mãe na legenda da publicação.

No vídeo, a menina acreditava que tudo estava ocorrendo naturalmente, mas ficou desconfiada ao ver a mãe a filmando. Porém, quando viu que não se tratava do filme "Barbie" e sim do show de Beyoncé, a garota não aguentou a emoção. "Obrigada, mamãe", disse ela emocionada.

Nos comentários, internuatas ficaram comovidos com a reação da menina. "O sorriso que a Beyoncé tira das pessoas", disse um fã, "Eu to chorando juntinho", falou outro, "Ela vai se lembrar para a vida", comentou uma seguidora.

Após ste enaos sem fazer nenhum show, Beyoncé retornou aos placos com a turnê "RENAISSANCE WORLD TOUR", em que muitos fãs estão inusiasmados no mundo todo. Inclusive, a cantora Madonna foi homenageada pela diva durante o show. "Por favor, gritem para a rainha. Rainha mãe, nós te amamos", disse Beyoncé.