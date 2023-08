Reprodução Instagram - 08.08.2023 Russell e Ciara

A cantora, compositora, dançarina e atriz Ciara surpreendeu os fãs com um comunicado feito nesta terça-feira (8).Através de um vídeo publicado no Instagram, a artista anunciou que ela e o jogador de futebol americano Russell Wilson estão esperando um bebê juntos.



“Se você olhar para mim assim de novo, nós fazemos outro filho… Tu é o meu coração e eu sou a sua costela”, escreveu ela como legenda da publicação. Já o astro do futebol americano, Russell, publicou o mesmo vídeo no Instagram e escreveu “Papai”.



No registro publicado pelo casal, é possível ver a artista com a barriga já grande devido a gravidez. Além do bebê que esperam, Ciara e Russell já são pais de Sienna Princess, de 6 anos, e Win, de 3 anos. A cantora ainda é mãe de Future Zahir, de 9 anos, fruto do relacionamento dela com o ex, o músico Future.

