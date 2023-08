Reprodução/Instagram A empresária posou para mostar o barrigão da gestação do quarto filho





A empresária Kourtney Kardashian exibiu o barrigão de biquíni no Instagram, nesta terça-feria, (8), e aproveitou o dia ensolarado em uma pisicina.

Nas fotos publicada no Instagram, a estrela estava com um par de biquínis alaranjados e usou como acessório, óculos escuros. Ela foi clicada em paisagens cobertas por montahas e também frente ao mar.

"Você está crescendo em mim, meu filho. É uma grande benção, honra e alegria", escreveu a empresária na legenda da postagem.

Nos comentários, fãs a elogiaram. "A melhor mãe do mundo", disse uma fã, "Você está radiante, deusa!", comentou outra, "A mais linda", babou o marido Travis Barker.

Kourtney Kardashian é conhecida por ser uma das herdeiras da família "Kardashian" e foi uma das protagonistas do programa "Keeping up with The Kardashians". Ela já é mãe de três filhos, Mason, Penelope e Reign e casada com Travis Barker.