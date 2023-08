Reprodução / Instagram MC Rebecca assume ter ficado com Bruna Griphao

Em entrevista para o canal do youtube De Frente Com Blogueirinha, MC Rebecca revelou que ficou com Bruna Griphao. A cantora disse que o beijo rolou antes da atriz entrar no BBB.

"Saiu uma notícia da Bruna Griphao e me marcaram. É a única ex-BBB que eu peguei. Foi antes dela entrar no programa. Fiquei com ela no Bloco da Anitta. Foi bom", revelou ela, que disse que perdeu a conexão. "Mas depois ela entrou no Big Brother a gente não se falou mais, não rolou mais não", continuou.

Bruna se assumiu bissexual durante o confinamento do reality. “Me assumi bissexual no Big Brother e achei importante normalizar isso. Meu pai sabia, mas muita gente da minha família não. No programa falei isso fazendo graça e viralizou. Eu me envolvo romanticamente com homens e mulheres. Já amei uma mulher”, contou em entrevista para a jornalista Heloisa Tollipan.