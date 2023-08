Reprodução Sidney Sampaio

O ator Sidney Sampaio se pronunciou pela primeira vez, nesta segunda-feira (7), após o incidente em um hotel no Rio de Janeiro na última sexta-feira (4). Em vídeo publicado no Instagram, o ator agradece o carinho do público e diz estar bem.

"Oi, pessoal, que susto, que a gente tomou, hein. Passando aqui só para agradecer, primeiramente a Deus, depois a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação, a todas as pessoas que estão me mandando mensagem de incentivo e toda energia positiva", iniciou.

"Dizer que agora eu estou aqui recolhido, me recuperando com minha família, mas já já eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso de agradecimento em todas as pessoas que estão envolvidas comigo nesse processo", completou.



Sidney Sampaio chamou atenção na última sexta-feira após quebrar o quarto de um hotel no Rio de Janeiro e posteriormente cair do 1º andar. Em vídeo que circula nas redes socais, o ator de 43 anos é resgatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h.

O ex-galã da Globo foi levado a um hospital, onde foi constatado duas fraturas sem indicação para cirurgia. Amigos próximos do ator afirmaram que ele havia tomado um medicamento para insônia.

O remédio sem acompanhamento de um médico teria provocado um de 'surto psicótico', segundo o empresário.

Nos comentários do pronunciamento, Sidney é rodeado de desejos de boa recuperação. "Cuide da sua alma e mente🙌 estamos torcendo por dias melhores em sua vida", escreveu uma. "Deus cuida de você, fique bem logo, você é um ser incrível. Fique bem", dedicou outra.