A apresentadora Eliana, do SBT, participou do "Criança Esperança", da Globo, na noite desta segunda-feira (7). Durante a interpretação de "Dedinhos", Eliana aproveitou para negar os rumores históricos de brigas com Xuxa Meneghel e Angélica.

"A vida toda tentaram nos colocar como inimigas, mas não conseguiram, ao invés de rivalidade escolhemos a amizade", desabafou Eliana, que pediu mais sororidade.





Depois, Eliana cantou ao lado das amigas Xuxa e Angélica. A música escolhida foi "Lua de Cristal", de Xuxa. O encontro, claro, foi celebrado pelos telespectadores. "A TV Globo entregou tudo ao voltar com o Criança Esperança como um evento fora da emissora, juntando Xuxa, Eliana e Angélica, acrescentando com o humor e irreverência de Ivete Sangalo e Mion.. Demais!", comentou um fã. "O Mion feliz que a Eliana tá na globo junto com ele", percebeu um outro fã.