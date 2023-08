Reprodução/ Globo Isabelle Drummond se emociona ao falar de Aracy Balabanian

Nesta terça-feira (8), Isabelle Drummond esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" para falar de Aracy Balanabian, que morreu na última segunda-feira (7), aos 83 anos. A atriz de 30 anos era amiga íntima da intérprete de Cassandra de "Sai de Baixo".



Leia também Aracy Balabanian teria 'adotado' Giovanna Lancellotti e outros atores

"Ela era tanta coisa. O Brasil acompanhou toda a trajetória da Aracy e toda a coragem que ela teve em uma época que ser atriz era tão difícil. Tantas histórias lindas que ela me contou, que pude ouvir dela, que eu não me experimentei na minha geração. A Aracacy foi uma dessas pessoas que fez esse caminhos para qie a minha geração pudesse atuar hoje com essa facilidade e aceitação das pessoas", iniciou Isabelle.

A atriz, então, falou da amizade das duas: "Eu conheci a Aracy em um lugar muito íntimo (...) Ela tinha uma generosidade na troca, um vigor. Ela não envelheceu ao não ser na maturidade, em amor. Sempre foi tão lindo nos nossos cafés das tardes (...) Ia na casa dela e ficava por cinco horas".



Drummond também desabafou sobre a perda da amiga: "Eu não estava preparada, não estou preparada para não estar com Aracy, mas a gente tem muito a lembrar dela, de tudo que ela fez. E quem pôde conhecer a Aracy sabe do que estou falando, como ela era aberta, amorosa".



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente