ReproduçãoIinstagram O vídeo mostra diferença de tamanho entre o segurança e o padre





O padre Marcelo Rossi voltou a impressionar a web com o shape todo bombado, nesta terça-feira, (8).

O vídeo publicado no Instagram, mostrou o padre caminhando junto ao segurança pelas ruas. O fato que mais chocou a internet foi tamanho de Rossi comparado ao guarda-costas, o qual é bem menor que ele.

Nos comentários, fãs ficam chocados com o físico do padre. "Indo arrebentar o diabo na porrada", disse um seguidor, " O senhor está fazendo a sua segurança e do seu próprio segurança?", comentou outra seguidora, "Resultado de muita remada em direção a Jesus", falou um internauta.



No Twitter, Marcelo Rossi não só conquistou os brasileiros como também os gringos, os quais ficaram supreendidos com o corpo musculoso. "Quero a água benta que ele tomou", disse um fã, "Mais conhecido como Padre Thor", falou outro.

e os gringos conhecendo o nosso Padre Marcelo Horse pic.twitter.com/JRsSxDsZN2 — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) July 31, 2023

Não é a primiera vez que o Padre Marcelo Rossi impressionou a internet com o shape repleto de músculos. Em abril deste ano, ele foi visto andando pela Avenida Paulista, em São Paulo, e fãs notaram a mudança radical no corpo. Além disso, camisetas para academia foram personalizadas com a frase "Treino abençoado por Jesus" e estão disponíveis para venda.