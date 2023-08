Reprodução/Instagram Juliette se emociona ao entrar em mercado após BBB

Juliette dividiu com os seguidores um passeio pelo mercado após dois anos. A influenciadora explicou que desde a saída do BBB 21 não havia pisado no supermercado.

Em Orlando, nos Estados Unidos, a cantora brincou com o fato de ter ficado longe do local por tanto tempo.





"Minha gente, é a primeira vez que entro num supermercado depois de tudo. Isso é muito legal", disse ela nos Stories do Instagram.

A ex-BBB está curtindo os Estados Unidos para prestigiar o trabalho do namorado, o atleta Kaique Cerveny, que participa de competições de crossfit.

Além da competição, Juliette aproveitou os parques da Disney, em Orlando.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: