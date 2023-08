Reprodução/Monet A atriz e o namorado estiveram por 8 anos juntos





O namorado de Sandra Bullock, Brayn Randall morreu aos 57 anos, nesta segunda-feria, (7), em decorrência de uma esclerose lateral amiotrófica.

A família do fotográfo publicou um comunicado oficializando a morte. "É com grande tristeza que compartilhamos que, em 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA. Bryan escolheu, desde cedo, manter sua jornada com a ELA privada e aqueles de nós que cuidamos dele, fizeram o possível para honrar seu pedido."

"Somos imensamente gratos aos médicos incansáveis ​​que navegaram pela paisagem desta doença conosco e às impressionantes enfermeiras que se tornaram nossas colegas de quarto, muitas vezes sacrificando suas próprias famílias para estar com as nossas", afirmava comunicado.

No começo de 2022, Sandra bullock anunciou a aposentadoria temporária para ficar mais próxima do namorado. O casal se conheceu em 2015, quando a atriz o contratou para fotografar o aniversário do filho, Louis. Os dois começaram a morar juntos um ano depois e a artista falava muito do relacionamento, dizendo que ele era o "amor da sua vida".

"Encontrei o amor da minha vida. Temos dois filhos lindos - três filhos, tem a filha mais velha [de Bryan]. É a melhor coisa do mundo. Ele é o exemplo que eu gostaria que meus filhos tivessem. Nem sempre concordo com ele e nem sempre ele concorda comigo, mas ele é um exemplo mesmo quando não concordo com ele", disse a atriz em uma entrevista em 2021, explicando que nenhum dos dois sentia necessidade de oficializar o relacionamento. "Não preciso de um papel para ser uma parceira dedicada e uma mãe dedicada", declarou a amada.