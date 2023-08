Reprodução/Instagram Aracy Balabanian será velada no Teatro Municipal do Rio Janeiro





A atriz Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira, (7), será velada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

O velório acontecerá na próxima terça-feira, (8), das 10h às 13h, aberto ao público. Uma cerimônia exclusiva para família e amigos será realizada no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.

A artista faleceu aos 83 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro. Após os 60 anos de carreira, a atriz deixou vários legados, no mundo da comédia e da televisão.

As personagens lendárias como Cassandra do seriado "Sai de Baixo" e Dona Armênia em duas novelas, "Rainha da Sucata" e "Deus Nos Acuda" foram um dos maiores sucessos da teledramartugia e ao todo, somam mais de 50 trabalhos.