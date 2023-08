Reprodução MC Daniel e Mel Maia

O romance entre a atriz Mel Maia e o cantor MC Daniel parece estar vivíssimo! Na noite de sábado (5), o funkeiro surpreendeu a plateia do show ao se declarar para a atriz. Mel Maia e MC Daniel haviam anunciado o término do namoro em junho.

O cantor cumpriu agenda de show em Orlando, nos Estados Unidos, onde Mel Maia está de férias. Viralizou nas redes sociais o vídeo em que MC Daniel surpreende ao trocar um trecho da música "Revoada"

Na apresentação, ao invés de dizer "Off pro amor e on pra cachorrada" o cantor declarou "Dei sorte no amor e casei com a Mel Maia". Além do gesto romântico, MC Daniel caminhou até aonde a atriz estava, nos bastidores do palco, e a beijou.

Para os fãs do casal, o vídeo é uma confirmação de que eles continuam juntos. No entanto, eles não se pronunciaram oficialmente.

"Acredito que nunca terminaram! Mas a internet e tóxica. Tem que viver off mesmo", opinou uma internauta. "Foi a melhor coisa da vida deles esconder desse povo invejoso", declarou outra fã. "Espero que tenham reatado, eles dois juntos brilham! Acho um dos relacionamentos mais lindos da internet", elogiou uma terceira.