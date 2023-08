Fabiana Karla

Fabiana foi outra atriz marcante no humorístico. Dentre seus personagens, ela viveu a "doutora Lorca", uma nutricionista com sobrepeso. Depois do "Zorra", a atriz participou de algumas novelas da TV Globo, mas sem contrato fixo. No entanto, Fabiana aparecerá na TV aberta com a exibição de "Rensga Hits", a partir do dia 21 de agosto.