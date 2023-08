Reprodução Simone Mendes revela que cachê aumentou após fim da dupla com Simaria

A cantora Simone Mendes tem vivido uma boa fase após se separar da dupla com a irmã Simaria. Em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, a artista revelou que os ganhos financeiros estão melhores neste ano, o primeiro que vive a carreira solo.

Em entrevista exibida nesta quinta-feira (3), Simone é questionada por Leo Dias se o cachê teria aumentado muito este ano. "Com a Glória de Deus, tem que dar uma melhorada. [Aumentou] um bocado. Ficou ótimo", respondeu ela.

Anteriormente, Simone Mendes já havia detalhado a nova fase da carreira. "Eu sempre falei que eu tive a experiência de fazer isso quando minha irmã adoecia. Eu acredito que ali já era uma preparação, que Deus já estava fazendo. Eu acredito que tudo tem a mão de Deus", avaliou sobre entrar no palco sozinha.

"Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz", completou.