Reprodução Naiara Azevedo se assusta com sósia de Marília Mendonça: 'Perna bamba'

Está viralizando um vídeo onde registra a cantora sertaneja Naiara Azevedo se assustando com a sósia de Marília Mendonça. No vídeo, a ex-BBB fica espantada com a semelhança de Mariana Brandão e a cantora morta vítima de um acidente aéreo em 2021.

Na ocasião, Mariana Brandão estava atrás da grade com outros fãs de Naiara Azevedo, a espera de uma foto com a sertaneja. A ex-BBB toma o celular sem prestar atenção na sósia e ao olhar a tela do aparelho se espanta.

"Que susto! Meu Deus, parece muito", disse Naiara Azevedo, abraçando a sósia Mariana Brandão. "Credo, a minha perna tá bamba. Loucura, que loucura grande. Menina do céu".

Nas redes sociais, o trabalho de sósia de Mariana Brandão não foi bem aceito pelos internautas, que apontaram que se 'fantasiar' da cantora Marília Mendonça seria desrespeitoso.

"É de muito mau gosto essa moça chegar perto dos conhecidos da Marília e pedir pra tirar foto, com a clara intenção de fazer eles se assustarem com a semelhança", apontou uma.

"Gente isto é uma falta de respeito, ela só faz isto para aparecer: acho isto tão errado. Marília só há uma e essa é eterna", reclamou outro.

