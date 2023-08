Reprodução Julia Rodrigues, ex de Vini Jr., estaria vivendo affair com Gabigol

A fila andou para a influenciadora Julia Rodrigues! Ao que parece, o romance com o craque do Real Madri Vinícius Júnior esfriou de vez, já que a modelo deixou de segui-lo no Instagram, embora ele ainda a siga. Além disso, ela já estaria vivendo um affair discreto com Gabigol, jogador do Flamengo.

A influenciadora Julia Rodrigues compartilha diversos detalhes da vida pessoal nos Stories do Instagram. Entretanto, a modelo esteve no Rio de Janeiro na última semana e foi bem discreta, o que chamou atenção dos seguidores.

Um dos passeios que Julia teria deixado de fora das redes sociais teria sido a visita ao Maracanã, na noite que o Flamengo enfrentou o Olimpia pela Copa Libertadores, na última quinta-feira (3).

A decisão de não registrar o jogo nas redes sociais coincide com o crescimento dos rumores de que ela estaria vivendo um caso com Gabigol. Além disso, Julia Rodrigues estava acompanhada de Dhiô Barbosa, a irmã do atacante.

A presença da influenciadora foi entregue após Numa Rodriguez, amiga da cantora Gabily, publicar um vídeo em que Julia Rodrigues aparece no fundo, sem querer.

A modelo também teria dado outros passeios com Dhiô Barbosa, mas sem ter registrado nas redes sociais. Além disso, internautas notaram que Julia publicou um pôr-do-sol de uma vista já conhecida, a do terraço do jogador Gabriel Barbosa. A influenciadora registrou em vídeo da Lagoa de Marapendi.

Julia Rodrigues viveu um romance com o ex-jogador do Flamengo e atual craque do Real Madri Vinícius Jr. O caso ganhou muito destaque durante a Copa do Mundo no Catar, quando a influenciadora esteve no país árabe para apoiar o companheiro pela Seleção Brasileira.

A modelo também foi vista com Vini Jr. recentemente no Numanice, de Ludmilla, realizado no Nilton Santos. No entanto, o romance parece ter esfriado, já que Julia deixou de seguir o jogador.