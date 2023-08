Reprodução Instagram - 04.08.2023 Sidney Sampaio

O ator Sidney Sampaio recebeu alta do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, onde estava sendo observado após a ocorrência de um suposto 'surto psicótico'. O artista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após depredar um quarto de hotel em Copacabana e cair do primeiro andar.

Ex-galã da Globo, o ator de 43 anos foi levado ao Hospital Miguel Couto após o incidente no hotel.

"Ele está bem, fez raio-x da coluna aqui e agora foi para outro para mais exames, mas está tudo bem", explicou Uendson Tlove, amigo do ator, que não revelou o novo hospital, para onde o ator foi encaminhado. "A irmã e a mãe estão com ele, e ainda estão abaladas", completou.

Segundo o empresário, a atitude do ator teria sido um 'surto psicótico' em consequência de um medicamento de insônia que Sidney Sampaio teria tomado. Eles ainda não sabem qual teria sido a substância. As informações são de O Globo.

"Não sabemos detalhes ainda, tudo é muito recente. Mas posso dizer que ele estava feliz, trabalhando, tranquilão", afirma Uendson.

Mais cedo, o boletim médico do ator informou que Sidney Sampaio havia sofrido duas fraturas, mas sem indicação para cirurgia.

Um amigo do ator, que esteve com ele pouco antes do incidente, afirmou que Sidney "tomou muito remédio para insônia (...) ficou um pouco atordoado, deu um surto psicótico".