Reprodução Viih Tube critica sumiço de amigas após gravidez: 'Tudo interesseiras'

A influenciadora Viih Tube revelou ter se distanciado das amizades após o nascimento da primeira filha Lua, fruto do relacionamento com Eliezer. Em entrevista, a empresária destacou que as amigas do passado eram "interesseiras" e sumiram após a maternidade.

Na última sexta-feira (4) foi exibido a primeira edição do "MaterniDelas", podcast de maternidade de Tatá Estaniecki e Viih Tube. Na ocasião, elas receberam a atriz Thaila Ayala, mãe de duas crianças fruto do casamento com Renato Góes.

Na conversa, quando elas apontam que existe "amigas de rolê" e "amigas mães", Viih Tube desabafa: "Eu preciso de amigas mães. As amigas de rolê foram tudo com Deus, não tem mais nenhuma".

A outra apresentadora fica surpresa com o relato. “Juro, sumiu. Fiquei grávida: [elas pensaram] Ai, que pena”, reforçou Viih Tube. Tatá Estaniecki aponta que não seriam "amigas de verdade" e a influenciadora concorda. "Tudo interesseira, nada prestava. Sobrou ninguém", adiciona a ex-BBB.

A mulher de Julio Cocielo reflete: "A gente passa a viver um mundo tão diferente (...) Eu não posso ir nos rolês que as pessoas chamam para ir toda hora. Não é que filho seja prisão, mas eu não vou em um lugar que eu sei que não vou conseguir aproveitar, porque é cansativo", explicou.

Mãe de Lua, de 4 meses, Viih Tube revelou que prioriza não alterar a rotina materna. "Tem coisa que não vale a pena, eu sei que vou me cansar, me cansar, me estressar, vou dormir tarde, são escolhas", completou.