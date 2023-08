Reprodução Sidney Sampaio

A ex-mulher do ator Sidney Sampaio, Juliana Gama, se pronunciou sobre o caso da queda no hotel e possível surto do artista ocorrido na última sexta-feira (4). Nas redes sociais, a psicologa defendeu o ex-galã da Globo e afirmou que ele teria tomado medicação para insônia sem o acompanhamento de um médico, o que pode ter provocado o desequilíbrio mental. Juliana e Sidney são pais de Leo, de 12 anos.

O ator Sidney Sampaio chamou atenção após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã de sexta-feira. Testemunhas apontam que Sidney teria destruído um quarto do hotel e posteriormente sofrido uma queda do primeiro andar. Na internet, circulam vídeos que mostram o momento do atendimento ao artista.

"Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje [ontem]", disse Juliana no Instagram.

A psicologa agradeceu as mensagens de carinho e preocupação. "Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é", adicionou.

Segundo ela, o ator estaria em uma boa fase na vida profissional e "super feliz" com os trabalhos. "Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares", completou.