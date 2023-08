Reprodução/ Globoplay Marlene Mattos desdenha de ex-paquitas: 'Vivem disso até hoje'

Na última quinta-feira (3), o quarto episódio de "Xuxa, o Documentário" foi liberado no Globoplay com declarações polêmica de Marlene Mattos, ex-diretora e empresária de Xuxa Meneghel. Uma delas foi sobre as paquitas.



Em uma conversa franca entre Xuxa e Marlene, a apresentadora cobrou a ex-empresária:"Você tem noção das coisas que você fez com a cabeça das meninas?". A ex-diretora rebateu a acusações e desdenhou das ex-assistentes de palco de Xuxa. "Elas vivem até hoje de ser Paquita. Eu deixava elas de castigo porque eu queria que elas tirassem nota, eu não aceitava nota abaixo de 7", afirmou Marlene.



A apresentadora, então, exemplificou uma das acusações de maus-tratos: "Ao mesmo tempo, você falava que se elas ficassem gordas, você falava horrores na cara delas. Eu soube que você exigia que elas pintassem o cabelo". Maralene explicou: "Elas eram uma continuação de você".

Xuxa se revoltou e disse: "Mas não podia. Até hoje eu fico ouvindo pessoas dizendo que todas eram loiras". A ex-empresária falou que a apresentadora escuta muito a a opinião dos outros e se defendeu: "Eu nunca mandei ela [paquita] pintar o cabelo, ela pintou porque quis!".

"Não! Todas falaram que você mandou pintar. Você sabe do que você fez com a cabeça de muita gente?", disse a Rainha dos Baixinhos. Então, Marlene declarou: "As Paquitas se elas não fossem Paquitas, ninguém nem saberia que elas existiam".

