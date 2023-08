Reprodução IZA detona ex-marido em nova música: 'Eu cancelei o teu cartão'

Se estavam fortes os rumores de que a separação de Iza com Sérgio Santos havia sido problemática, o novo álbum da cantora chega para reforçar a narrativa. Na última quinta-feira (3), Iza lançou a música 'Que Se Vá', do novo álbum AFRODHIT, onde alfineta o ex-companheiro e produtor musical.



"Ouvi dizer que tá andando de carrão/ Roupa de marca e tênis de coleção/ Viagem cara, ontem tava em Milão/ Sinto em dizer que eu cancelei o teu cartão/ Para, para que eu já tô cansada de olhar pra tua cara, tua banca tá quebrada", diz uma parte da música.

Recentemente, foi divulgado que Sérgio Santos teria feito pedidos financeiros para a cantora durante o período da separação.

"De santo não tem nada/ Mandava presente/ Até essa conta fui eu quem pagou", diz outro trecho, que internautas apontaram como indireta a Sérgio Santos.

O produtor musical teria pedido R$ 10 milhões e até ameaçado Iza de processo. O rapaz teria alegado que era responsável pela carreira musical da artista. Durante os quatro anos que ficaram juntos, eles trabalharam como parceiros de produção.

Amigos próximos relataram que Iza ficou surpresa com o pedido financeiro. A cantora aceitou pagar R$ 3 milhões para o ex-marido, a fim de evitar polêmicas. Além disso, Sérgio Santos teria levado artigos de luxo do casal. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL.

"Quis até o pote da cozinha, vê se pode?/ Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote/ Quando tava na pior eu que tava contigo/ 10 milhões de dias, se eu cobrar tu tá fudido", detona, outro trecho da música.



A cantora anunciou o término do casamento em outubro de 2022. Atualmente, ela está namorando o jogador de futebol Yuri Lima, que atua pelo Mirassol.