Reprodução/Instagram Jwan Yosef e Ricky Martin

Ricky Martin quebrou o silêncio sobre a separação de Jwan Josef, com quem foi casado por seis anos. O cantor anunciou o divórcio mês passado e alegou que a decisão “não era recente”.

"Quando o público soube, já havíamos passado por um processo de luto. Jwan e eu sempre seremos uma família. Temos dois filhos que vamos criar juntos, e essa não é uma decisão recente. Há muito tempo que planejamos essa situação, é pré-pandemia. Olhamos nos olhos um do outro e sorrimos, nos abraçamos, passamos por altos e baixos, choramos juntos e rimos juntos. Foram sete ou oito anos [com Jwan]. Eu quero me divertir, quero aproveitar a vida… Vamos com calma, mas sim, eu me vejo em outro relacionamento. Não estou falando de um futuro próximo, mas gosto de estar apaixonado, gosto de estar em um relacionamento, gosto de acordar de manhã com um beijo matinal, café da manhã e cumplicidade”, falou o cantor para Telemundo.

No pedido de divórcio, Ricky citou “diferenças irreconciliáveis” como motivo e agora está atrás de uma guarda compartilhada dos filhos Lucia , de 4 anos de idade, e Renn, de 3 anos. Além deles, o cantor também é pai solo de Matteo e Valentino, de 14 anos de idade.

O ator explicou que a separação foi “muito mais fácil” do que esperavam. “Meus filhos nunca se tornarão uma briga entre Jwan e eu. É por isso que resolvemos nossas diferenças com uma boa conversa”, contou.

“Tem sido maravilhoso. Eu até disse a Jwan que deveríamos escrever um livro sobre como se divorciar corretamente. Tem sido muito mais fácil do que pensávamos, mas fizemos com tempo e calma", afirmou Ricky.

O casal anunciou o divórcio dia 6 de julho, por meio de um comunicado conjunto compartilhado no Instagram.