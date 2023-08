Reprodução/Instagram A influenciadora dá bronca em fãs após críticas sobre o seu pé





A ex-namorada de Éder Militão, Karoline Lima publicou umas fotos montada em um buggy, nesta sexta-feira, (4), e mandou recado para fãs que criticam o pé da influenciadora.

"Quem falar do meu pé, leva block", escreveu ela na legenda da publicação. Logo em seguida, internautas entraram na onda do comentário. "Não vejo pés, só lanchas", disse uma fã, "Já é um escorregador esse pé aí", comentou outro.

A influenciadora está passadno uns dias em Barra de São Miguel, onde esteve em uma festa do influenciador Carlinhos Maia. Além dela, outros influenciadores como Gkay, Emily Garcia e Pyong Lee estiveram presentes. A filha de Karoline, Cecília, também estava na viagem.

Recentemente, o ex-namorado de Karoline Lima, Éder Militão, está em uma viagem com os amigos Neymar e Vini Jr, em Ibiza, na Espanha, após rumores de término com a atual namorada Cássia Lourenço. Ainda sem confirmações, os dois apagaram as fotos que tinham juntos.