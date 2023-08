Reprodução/ Globoplay Xuxa Meneghel relembrou caso de abuso em "Xuxa, o documentário"

Na última quinta-feira (3), foi ao ar mais um episódio de "Xuxa, o documentário". No final, a apresentadora relembrou os casos de abusos sexuais que ela sofreu e mostrou que contará tudo sobre no próximo capítulo. Um deles foi cometido por um amigo do pai dela, Luis Floriano Meneghel.



O documentário passou trechos da entrevista que Xuxa deu ao "Fantástico", em 2012, quando ela contou dos abusos, que sofreu até os 13 anos, pela primeira vez. "Eu fui abusada. Então, eu sei o que é, o que uma criança sente. A gente sente vergonha, não quer falar sobre isso", disse ela na ocasião.



"Essa declaração da Xuxa dos abusos me deixou chocada", disse uma mulher na produção. O documentário ainda trouxe o realto de uma abuso que a apresentadora sofreu de uma amigo do pai dela. "Essa casa foi feita pelo Álvaro, que era do amigo do meu pai, que foi o cara que me abusou", disse ela, no local onde aconteceu o abuso.



Xuxa deu mais detalhes sobre o abuso: "Fui para passa areia do meu corpo. Vim chorando daquela casa e fui para o mar para me lavar". A produção, então, traz um trecho da entrevista onde a apresentadora afirma que até hoje acha que os crimes aconteceram por culpa dela. "E se hoje você me perguntar porque aconteceu as coisas comigo eu ainda acho que foi por minha culpa".



