Empresário acusa Dennis DJ de tirar Kevin O Chris de remix de Tá Ok

Nesta sexta-feira (4), Dudu Traineras, empresário de Kevin O Chris, acusou Dennis DJ de ofuscar o funkeiro do remix da música 'Tá Ok', em parceria com Maluma e Karol G. O feat foi lançado na última quinta-feira (3).



"Dennis, você não é 'brabo'. Você é um safado, isso que tu é. Porque essa p*rra da música 'Tá Ok' foi o Kevin que escreveu do começo até o final, tu não tem um pingo na letra. Agora vem ofuscar o moleque em um remix, tomar a música do moleque”, iniciou Dudu.



Em seguida, o empresário deixou claro que não aprovou a parceria: "Tu dá sorte que falou direto com ele, porque se dependesse de mim essa música nem iria existir, aliás, nenhuma contigo".

Dudu, então, garantiu que lutará pelos direitos de Kevin o Cris. "Você não representa o funkeiro, representa a fama. Quem tem mais, quem pode te jogar lá pra cima. Você é safado e vou cair com o remix, a outra. Estou engasgado contigo há anos, porque você não ajuda ninguém do zero, você não luta pelo funk”, afirmou.







