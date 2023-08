Reprodução/Instagram O jogador viaja com amigos em meio de rumores de término





O jogador Éder Militão surgiu em viagem com os atletas Neymar e Vini Jr, em Ibiza, na Espanha, após boatos de término com a namorada, Cássia Lourenço.

"Só risada com meus meninos", escreveu Neymar na legenda da publicação. O treio de amigos estavam acompanhados de Neymar Pai e outros colegas. Apesar de aparecer de alinça, Neymar pareceu estar em busca um pouco de liberdade. "Eu preciso de espaço", disse camiseta que o craque usava.

Ao mesmo tempo, surgiram rumores de que Éder Militão teria terminado o relacionamento com a influenciadora Cássia Lourenço. Apesar de não ter uma confirmação exata do término, os dois apagaram todas as fotos que tinham juntos.

Recentemente, Cássia Lourenço já estava incomodada com algumas atitudes do jogador. Durante a festa de 1 ano da filha de Éder, Cecília. Ela apareceu muito desconfortável com as interações do namorado com a mãe da bebê, Karoline Lima.

Após o fim do evento, o jogador foi visto sem aliança. No dia seguinte, a influenciadora desabafou dizendo que ele não teve postura digna de um namorado.