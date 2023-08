Reprodução/Instagram O cantor esclareceu alguns assuntos polêmicos evolvendo Anitta e Kevin O Chris

Após polêmica envolvendo Anitta e Kevino Chris na música "Tá OK", o cantor Dennis Dj se pronunciou atráves da redes sociais nesta sexta-feira, (4).

No início do vídeo, o cantor esclareceu confusão com Anitta e disse que são muito amigos e tem grande respeito pela cantora, além de ter feito o convite para participar da música. "Eu sou amigo da Anitta. Eu respeito a Anitta. Eu fiz o convite para ela. Primeira pessoa que pensei em fazer o convite foi a Anitta. Eu a admiro demais. Eu mostrei a canção para ela e ela me deu ideias e respeitei. Então, não reajam.", disse o cantor.

Depois disso, Dennis comentou sobre o funkeiro Kevin O Chris, afirmando que são muito parceiros e estiveram juntos em duas festas. Ele ainda disse que está brigando pelos direitos dos dois cantores como artistas principais de "Tá OK". "O Kevin é meu amigo, a gente se fala todos os dias. Domingo teve um aniversário ele estava junto", disse ele mostrando vídeo de Kevin no local cantando. "São assuntos burocráticos. Eu falei com o Kevin: 'Kevin, está errado.' ", explicou mostrando um áudio do funkeiro concordando como artista.

O DJ ainda falou que houve boatos que incinuaram que ele não havia feito o hit. "Tá tudo ali. Eu tô a 27 anos no funk, fazendo o meu "trampo", minhas músicas...", disse ele. Além disso, o cantor comentou sobre a denúncia de um dos empresários do Kevin O Chris. "Entendo ele de estar nervoso e acabar me culpando de uma coisa que não sou culpado. Realmente, eles falaram para a gravadora que não estava aprovado o corte do clipe e mesmo assim, ela [a gravadora] subiu.", afirmou.

Por fim, o compositor disse que acredita que toda a confusão será resolvida e pediu para que internautas não criem fantasias a respeito. "A gente vai chegar a aonde tem que chegar, porque eu não fiz essa música sozinho.", finalizou o DJ.

Recentemente, segundo rumores, a cantora Karol G teria pedido para Dennis Dj convidar Anitta para o remix de "Tá Ok", mas ele não repassou a informação com a cantorae informou a Karol que a artista havia recusado por conta de agenda cheia. Nisso, Anitta se pronunciou diante da polêmica. “Rolou conversa sim sobre o remix, falei com a Karol pessoalmente, mas não importa o porque não rolou, o que importa é que tem mais um funk bombando.”, comentou a brasileira.

Além disso, um dos empresários de Kevin o Chris denunciou Dennis Dj pelos stories, afirmando que o remix da música fo lançado sem a autorização do artista. "Essa música foi o Kevin que escreveu do começo até o final, você não tem um pingo na letra. Agora vem ofuscar o moleque em um remix, tomar a música do moleque. Estou engasgado com você há anos, porque você não ajuda ninguém do zero, você não luta pelo funk", desabafou o empresário.