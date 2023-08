Reprodução/Instagram A boneca foi vista em comerciais na TV durante os anos 90





A atriz Taís Araújo compartilhou comercial antigo dos anos 90, nesta quinta-feira, (3), em que anunciou venda da própria boneca.

Por meio de uma postagem de uma usuária no Twitter, a artista resolveu postar a propaganda no perfil do Instagram. "Eu não tenho nenhuma relação de amor com a Barbie. Queria ter porque todo mundo amava, mas, se teve uma boneca que eu amava, era a minha boneca Taís Araújo. Eu vivia com ela para cima e para baixo. Quem mais teve?", tuitou a usuária do Twitter.

A atriz brincou dizendo que apenas a moça que postou o comercial no Twitter tivesse aquela boneca. "Não, não foi um surto coletivo dos anos 90, gente. Minha própria boneca aconteceu. A boneca Taís Araujo! Foi um sucesso? Não! Provavelmente só essa menina do tuíte comprou e tá tudo bem, pelo menos ela já vinha com vários looks", comentou ela na publicação.

Além disso, ela achou a própria boneca mais parecida com a prima Kelly do que com ela mesma. Detalhe: A boneca parece mais com a minha prima Kelly do que comigo, mas é isso! Recordar é viver! #tbt", disse Taís.



Nos comentários, os internuatas ficaram felizes com a recordação. "O biquinho da boneca é igualzinho o seu. Eu teria super uma boneca dessa!", disse uma usuária, " coisas: querendo conhecer sua prima Kelly (curiosaa) e... quando lança a boneca novamente?", falou outra, "á estava na faculdade quando a boneca apareceu, mas fico imaginando o quanto de representatividade você jogou no mercado. Parabéns", comentou uma fã.

Taís Araújo irá participar da nova série de suspense da Globoplay, "Reencarne", como uma investigadora, em par com o ator Gustavo Vaz.

"Reencarne" conta a história de Túlio (Welket Bunguê), um ex-policial civil. Após 18 anos na prisão, acusado de assassinar Caio (Pedro Caetano), seu colega na corporação, ele é solto e decide se matar. Porém, recebe a visita de Verônica (Julia Dalavia), que diz ser a reencarnação de Caio. Ela avisa que os dois têm uma última missão: descobrir quem matou o rapaz na vida anterior.