REPRODUÇÃO/G1 Paulinho da Viola apresenta ótima evolução após cirurgia do intestino





O sambista Paulinho da Viola apresentou uma boa melhora no terceiro dia após cirurgia no intestino, segundo a assessoria do cantor, nesta quinta-feira, (3).

De acordo com a equipe do artista, após sair do Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, ele está seguindo uma dieta oral e acompanhamneto na fisioterapia, além de estar muito bem humorado.

"O paciente Paulo César Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no terceiro dia de pós-operatório. Ele está de alta do CTI e iniciando uma deita por via oral.", disse a publicação feita no perfil do Instagram do cantor.

Nos comentários, muitos fãs ficaram felizes com a melhora do sambista. "Graças a Deus. Boa recuperação ao querido mestre!", disse o perfil da escola de samaba Portela, "Boa recuperação, mestre", falou um seguidor, "Viva o Ministro do Samba!!!! Vida longa a Paulinho da Viola!", exaltou um fã.

Paulinho da Viola teve que passar por uma cirurgia no intestino após sofrer um leve sangramento digestivo, nesta última seunda-feira, (31). O cantor foi internado em hospital no centro-sul do Rio de Janeiro.

Segundo o diagnóstico feito pelos médicos, Paulinho tem um GIST (Tumor Estromal Gastrointestinal) no intestino delgado e teve que tirar uma parte do intestino.

No último domingo, (30), a equipe do sambista confirmou o cancelamento do show em Três Rios, pelo perfil do Instagram."Olá pessoal de Três Rios/RJ. Infelizmente, não estaremos com vocês, como estava previsto. Conforme explicamos no comunicado acima, Paulinho da Viola teve uma indisposição, resultando no cancelamento do show. Agradecemos a compreensão de todos e, assim que possível, traremos informações. Equipe Paulinho da Viola."