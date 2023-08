Reprodução Ex-marido de IZA teria cobrado R$ 10 milhões da cantora em divórcio

O divórcio da cantora IZA tem despertado atenção dos internautas mesmo depois de 10 meses do anúncio da separação. Após internautas resgatarem vídeo antigo em que Sérgio Santos debocha da aparência da cantora, foi divulgado que o produtor musical teria cobrado R$ 10 milhões da cantora.

O produtor Sergio Santos e a cantora IZA ficaram juntos por aproximadamente 4 anos. No entanto, em outubro de 2022, a cantora informou nas redes sociais que estava terminado o relacionamento.

Durante a relação, IZA estaria se sentindo diminuída pelo produtor, o que resultou no pedido da separação. O movimento não foi bem aceito por Sérgio Santos, que, no início, teria ameaçado colocar IZA na Justiça e cobrado R$ 10 milhões pelo tempo em que trabalharam juntos. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL.

Em comum acordo, IZA aceitou pagar R$ 3 milhões para o produtor, que evitou exposições e polêmicas midiáticas. Segundo o colunista, Sérgio ainda teria levado outros itens luxuosos do casal, como malas de grife.

Amigos próximos da cantora também apontam que o relacionamento já estava desgastado antes do pedido de divórcio da artista. Segundo os relatos, ela estaria vivendo uma relação tóxica, onde não se sentia segura para ser ela mesma.

Recentemente, internautas resgataram um vídeo onde Sérgio Santos é indelicado com a cantora, zombando a aparência dela. O vídeo registra IZA durante passagem por Portugal, onde brinca em um restaurante apontando que viraria um copo de bebida sem fazer careta.

O produtor teria comentado na frente de todos os presentes: "Tá achando que está bonita?”.

Internautas não gostaram da maneira que o rapaz falou com a cantora. "Ninguém merece homem que só coloca a gente pra baixo", lamentou uma mulher.





