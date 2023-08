Reprodução/Instagram O ator detalhou ainda sobre rumores de desistência de atuação





O ator Rafael Cardoso confirmou que será pai pela terceira vez, nesta quinta-feria, (3). O bebê é fruto do relacionamento com a pscicóloga Carol Ferraz.

A assessoria do ator afirmou que eles está dando todo apoio necessário a gestação do terceiro filho. Além disso, o boato que Rafael deixaria de atuar após envolvimento em várias polêmicas e morar no no eixo de Rio-São Paulo foi desmentido. "Essas informações, tanto estar morando numa fazenda no Mato Grosso do Sul, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora. Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do RJ -, trabalhando normalmente", disse comunicado.

A novidade surgiu depois de Rafael Cardoso ser flagrado com a ex-companheira Viviane Linhares e fãs duduvidaram que ambos haviam reatado o relacionamento. O artista tem outros dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5, fruto do casamento com a influenciadora Mari Bridi, com quem ficou casado por 15 anos.