Reprodução/Instagram Xuxa e Marlene Mattos posam juntas em foto nos bastidores do documentário

O reencontro de Xuxa e Marlene Mattos após 19 anos será exibido no documentário da apresentadora nesta quinta-feira (3). A diretora Cassia Dian compartilhou um registro inédito das duas nos bastidores.

O registro mostra a equipe de Pedro Bial com a artista e a ex-empresária, além de Tatiana Maranhão, assessora de Xuxa, e a cachorrinha Doralice.





"Hoje é dia de assistir ao esperado reencontro entre Xuxa e Marlene Mattos depois de 19 anos afastadas. Na verdade, o episódio de hoje é sobre encontros e despedidas e fala também de outra personagem fundamental na trajetória da apresentadora: sua mãe, Alda. A partir das 18h, no Globoplay. Como estão as expectativas de vocês por aí? Me contem!", escreveu Cassia na legenda.

Recentemente, Andréa Sorvetão relembrou a vez que estava muito doente e não conseguiu comparecer nos compromissos profissionais como paquita. "Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso. Eu não tinha condições de ir, estava muito mal", disse a influenciadora.

