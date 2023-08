Redação Tarde Italiana leva gastronomia e música ao Clube Esperia

A imigração italiana foi muito forte no Brasil no século passado, mas principalmente em São Paulo. Comemorando suas raízes italianas, o Clube Esperia realiza a Tarde Italiana , no dia 19 de agosto.

Com elementos fortes da cultura italiana como a música e culinária, o evento recebe público de todas as idades, já que as crianças vão também poder aproveitar brincadeiras e atividades!

Gêneros variados e diversos dão o ritmo da festa, a Banda Ece Som vai levar muito som tradicional e animação, DJ Neston também vai estar presente para agradar a todos os gostos.

As comidas, que não poderiam faltar, vão ser vendidas em food trucks, com um cardápio vasto em massas e comidas típicas, como penne, espaguete, ravioli, farfalle, polenta e outros. Já está dando água na boca!

O evento tem início a partir das 12h e vai acontecer no Salão Social do Clube Esperia. Associados têm direito a entrada livre, já convidados acima dos 10 anos pagam R$ 20 para curtir. Os ingressos são vendidos no site, para comprar o seu clique aqui .

