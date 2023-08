Reprodução/Twitter A artista cancelou todos os shows de 2024 devido à doença





A irmã da cantora Céline Dion, Claudette Dion, disse que não remédio que funcione para a doença da cantora.

A artista sofre de síndrome de pessao rígida (SPR) e está em acompanhamento profissional, mas não obtve muito sucesso. Não encontramos nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante", afirmou Claudete ao Le Journal de Montreal.

A cantora cancelou todos os shows do ano de 2024, após descobrir a doença. A SPR não tem cura, e o tratamento atual visa melhorar a qualidade de vida do paciente. Segundo alguns relatos, a artista já está com problemas graves de mobilidade.

A irmã contou que Céline está tendo total apoio da família. "Ela sempre vai além, ela sempre tenta ser a melhor (...) mas seu coração e seu corpo estão tentando lhe dizer algo", afirmou ela, ressaltando que a cantora é disciplinada em todas as áreas da vida. "Ela está ouvindo os melhores pesquisadores no campo desta doença rara, tanto quanto possível", comentou.

Céline é dona de um dos maiores hits do cinema internacional "My Heart Will Go On", música inédita do filme "Titanic". Ela é mãe e René-Charles, de 22 anos, e dos gêmeos Nelson e Eddy, de 12, com o empresário René Angélil, que morreu em 2016.