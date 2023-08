Reprodução A diva pop comentou que lançará novos singles em projetos futuros





A cantora Anitta participou do desafio "The Hot Ones", da revista "First we Feast", apresentado por Sean Evans e chorou ao provar os molhos mais picantes do mundo.

No vídeo publicado nesta quinta-feria, (3), a artista apareceu comendo um frango frito junto aos molhos picantes, o que fez com que chorasse. Ela contou que não costuma comer comidas apimentadas. "Antes de vir, eu falei com a minha e mostrei o programa. Eles falaram que eu não seria capaz de fazer isso [o desafio], porque eles me conhecem", disse a cantora.

Anitta, em uma das degustações, experimentou o molho "Da Bomb Beyond Insanity", classificado no nível picante de 135.600 pela tabela scoville. Nisso, ela não aguentou com a extrema picância e chorou rios de lágrimas.

Além disso, a brasileira falou um pouco da relação com o funk e de como era obcecada pelo que a impresa dizia sobre ela e hoje, não dá mais a mínima importância. "Não dou a mínima. Atualmente, eu não ligo mais porque as pessoas estão ficando loucas", desabafou.

A cantora contou um pouco sobre os próximos lançamentos, que se chamarão "Casi, Casi" e "I Used To Be A Hoe". Em um dos clipes das músicas, Anitta está em uma igreja vestida de noiva e é retirada por dois homens, enquanto outro ameça as pessoas ao redor com uma arma. "São músicas muito boas. Em que eu falo: 'eu costumava ser uma v*dia, mas agora não sou", comentou.