Reprodução Fabiano Menotti

O sertanejo Fabiano Menotti, da dupla Cesar Menotti e Fabiano, adotou práticas saudáveis no dia a dia e já observa os resultados. Nesta quinta-feira (3), a esposa do cantor, Gabriela Menotti, celebrou o processo de emagrecimento do sertanejo, que já perdeu 15 kg.



Através do Instagram, Gabriela Menotti publicou uma foto ao lado do marido. "Confesso que fico muito feliz em ter o Fabiano de companhia comigo nos treinos. Ele sempre se exercitou, mas tem 6 meses que ele está muito determinado, focado, fazendo dieta e colhendo resultados. Obviamente sempre quis isso pra ele, mas conduzi com a parcimônia de quem sabe que cada uma tem seu tempo, seu jeito, seu como", iniciou.

A psicologa ainda afirmou que esteve auxiliando o sertanejo em preparações de receitas saudáveis e o incentivando a praticar exercícios. "NUNCA cobrei, num passei sermão ‘por querer seu bem’. E é essa sugestão que deixo pra vocês que querem ajudar o parceiro(a) também", aconselhou.

A influenciadora apontou que criticas não ajudam o processo de emagrecimento de outra pessoa. "Quem tem dificuldade com sobrepeso sabe que tem, sabe dos desdobramentos e não facilita nada o julgamento de quem não tem a mesma dificuldade. Porque não é simplista assim (ah, é só ter força de vontade), é um todo multifatorial".

"Sempre achei meu gordim um gato, mas agora está um gato cada dia mais saudável! Graças a Deus por isso!", completou a influenciadora.

Nos comentários, o sertanejo Fabiano Menotti agradeceu o apoio da companheira. "Muito obrigado por todo carinho e cuidado comigo meu amor!!! Te Amo!!! Pra comemorar 15 quilos a menos, reservei um jantar romântico numa pizzaria!!!", brincou ele.