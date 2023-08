Globo/Manoella Mello Globo mate martelo sobre a substituta de Monica Iozzi em 'Elas por Elas'

A Globo decidiu colocar Mariana Santos no lugar de Monica Iozzi como protagonista da novela Elas por Elas. Na sexta-feira (28), Iozzi anunciou a saída da trama por questões de saúde.

Como Natália, ela se junta a Deborah Secco, Isabel Teixeira, Karine Teles, Késia, Maria Clara Spinelli e Thalita Carauta como protagonistas do novo folhetim da emissora.





Atualmente, Mariana está no ar no quadro 'ABC do Mion, no Caldeirão do Huck.

A estreia da novela está prevista para setembro deste ano, após o fim da exibição de Amor Perfeito.

Pelas redes sociais, Monica explicou a saída da trama. "Há pouco mais de um mês, comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram a me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho. Em conversa com a TV Globo, optamos por eu não estar mais no elenco. É claro que isso me entristece, mas realmente é a menor coisa a se fazer agora. Preciso dar atenção total à minha saúde, ao meu bem-estar", disse ela.

