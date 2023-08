Reprodução Instagram - 02.08.2023 Em foto com Biancardi, Shantal responde fã que questionou amizade dela com Marquezine

Na última terça-feira (1), a influenciadora digital Shantal Verdelhos, de 34 anos, respondeu ao comentário sugestivo de um seguidor na foto que publicou ao lado das amigas Bruna Biancardi, Hanna Carvalho e Bianca Coimbra.



Isso porque um internauta escreveu na publicação da influenciadora: “Ela não era best da Marquezine?”, em alusão a amizade de Shantal com a ex-namorada de Neymar Jr., a atriz Bruna Marquezine. “Sim, amore. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, bem-vinda ao mundo dos adultos”, disse Verdelhos em resposta.



Shantal, além de responder ao comentário do seguidor, negou qualquer tipo de rivalidade com as amigas.“Outra coisa, ser amiga de uma não quer dizer não ser amiga de outra. Cuidado para não criar rivalidades entre as mulheres. Às vezes, esse tipo de comentário cria uma briga, sabia?”, pontuou a influenciadora.



Entre idas e vindas, o namoro de Neymar Jr. com Bruna Marquezine terminou em 2018. Neste ano, o jogador e a atual namorada, Bruna Biancardi, revelaram que estão grávidos e que esperam uma menina, que se chamará Mavie.

