Reprodução Xuxa lamenta relato de Andreia Sorvetão sobre abusos de Marlene Mattos

Apesar de estarem afastadas por motivos políticos, Xuxa se comoveu com um relato da ex-amiga e ex-paquita Andreia Sorvetão. Através do Instagram no último domingo (30), a Rainha dos Baixinhos soube o verdadeiro motivo que tirou Sorvetão do time de paquitas. Xuxa disse lamentar muito o ocorrido.

Uma entrevista de Andréia Sorvetão realizada em 2018 para o documentário "É Tão Bom", no YouTube, voltou a circular pelas redes sociais. No último domingo, o vídeo foi compartilhado por uma página de fãs da Xuxa e a apresentadora teve conhecimento do conteúdo gravado.

No vídeo, a mulher de Conrado relembra a vez que estava muito doente e não conseguiu comparecer nos compromissos profissionais como paquita. "Marlene me ligou muito brava e perguntou quem eu achava que era, que eu tinha show com as paquitas, que não poderia largar o compromisso. Eu não tinha condições de ir, estava muito mal", disse a influenciadora.

"Ela dizia: 'A hora que você quiser, pode sair, você não é necessária'. Então, eu falei: 'Tá bom, tô saindo'. E ela falou: 'Você não faz mais parte do grupo das paquitas'", relembrou, dizendo que foi obrigada a deixar o grupo após a briga.

Emocionada, Sorvetão entrega o desfecho. "Fui falar com a Xuxa, que só chorava e falava: 'Por favor, fica'. Eu olhava para ela e falava: 'Por você eu vou ficar (...) Eu olhava para a Marlene, que estava em pé na porta com uma postura de general e muito fechada para mim. Lembrava de tudo o que ela falou. Eu gostaria de ter ficado mais, mas não tinha como", lamentou.

Através dos comentários, Xuxa revelou não saber dessa versão. "Não sabia que tinha sido assim. Marlene me disse que era porque queria tentar carreira solo. Mais uma mentira. Sinto muito por todos os absurdos que as paquitas e outras meninas passaram. Me desculpem, sinto muito", desabafou a apresentadora.