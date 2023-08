Reprodução Instagram - 19.07.2023 Sammy e Pyong

Na noite de segunda (31), Sammy postou um desabafo sobre maternidade solo e comoveu os seguidores. A influenciadora estava doente e cuidando do filho, Jake, de 3 anos, sozinha. No momento do desabafo, Pyong Lee, pai da criança, estava festejando na casa de Carlinhos Maia. Sammy diz que o post não foi feito para atacar o ex.

"A gente está doente há algumas semanas... O que eu quero dizer é que o meu perfil é de maternidade real, o que todo mundo passa e ninguém fala. Coincidiu de gerar essa comoção na internet", falou Sammy, que explicou dizendo que bloqueou Pyong para não acompanhar a rotina do youtuber.

"Coincidiu do momento e outra pessoa, que é bloqueada, não acompanho até para não dar motivo de falar. Não vejo e não sei", justificou.

Sammy e Pyong ficaram juntos por 13 anos e terminaram duas vezes por comportamento do mesmo em reality shows. Quando Jake nasceu, Pyong estava em confinamento no BBB.