Reprodução / Instagram / @danvalbusa Dan Valbusa mostra rotina no hospital em tratamento contra câncer

Danilo Valbusa, de 35 anos, que ficou conhecido por ser guitarrista da banda Cine, foi internado para mais uma rodada do tratamento contra um câncer de tireóide. Nesta terça-feira (1), o músico compartilhou que tinha chego no hospital e mostrou um pouco da rotina.

"Registro do dia (hoje) que eu virei um X-men radioativo! Internado e isolado no hospital essa semana pro tratamento com iodo radioativo! #fuckcancer", escreveu Dan na legenda do post. Há quatro meses, ele revelou que estava com um carcinoma papilífero, um dos tipos mais comuns de câncer de tireoide, e desde então vem atualizando a situação pelo Instagram.

"Às vezes, a gente ativa o piloto automático na correria e esquece de dar uma atenção pra saúde! Fazia cinco anos que eu não dava aquele check-up geral. Recentemente, fiz alguns exames e o médico notou que a minha tireoide tava desregulada e, com isso, pediu um ultrassom e detectamos um nódulo, fiz a punção desse nódulo e o resultado foi um câncer papilífero", revelou.

"É um susto, mas por 'sorte' é um dos mais comuns! Em algumas semanas, vou fazer a cirurgia pra remover a tireóide e seguimos, vai dar tudo certo! Nunca se esqueçam de parar um pouco e checarem como que tá essa saúde aí! Se cuidem, meus amigos! Já já tamo de volta!", disse Dan no dia 4 de maio quando revelou o câncer.

No dia 31 de maio, o guitarrista fez a cirurgia para a remoção do tumor. "Câncer removed! Segue o baile", contou ao postar uma foto deitado em uma cama do Hospital Israelita Albert Sabin, em São Paulo.