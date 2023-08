Reprodução/Youtube Natália Deodato compara Record com Globo e entrega: 'Mais presente'

Nesta quarta-feira (2) Natália Deodato participou do AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, e entregou detalhes sobre a participação no BBB 22 e A Grande Conquista.

A influenciadora comparou as produções da Globo e da Record, e rasgou elogios para a última emissora.





"Eu senti diferença, sim. São equipes diferentes, mas tem muitas coisas iguais. A produção da Record eu senti que é um pouco mais presente", entregou ela.

"A do BBB, eles estão presentes, mas estão muito por trás, então não temos esse contato", completou Natália.

Mesmo percebendo a diferença, ela explicou que no BBB esteve como anônima e em A Grande Conquista como famosa. "Eu entrei no BBB como pipoca, talvez se fosse como camarote, o contato fosse igualzinho foi agora na Grande Conquista".

Além disso, Natália abriu o jogo sobre as equipes médicas durante o confinamento. Sobre os psicólogos, ela contou: "Estão sempre dispostos e disponíveis para nos atender".

"A questão do psicólogo não é como todo mundo acha que a gente pede e já chega. Tem que ser no momento deles, que eles pensam 'não, agora ela está precisando, vamos disponibilizar. A gente compreender, que é para ter um controle do reality, não do participante", contou ela.

