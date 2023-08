Reprodução/Instagram Lidsay Lohan mostra corpo após gravidez





A atriz Linday Lohan mostrou pela primeira vez o corpo após a gravidez do primeiro filho, Luai, pelo Instagram, nesta quarta-feira, (2).

Na foto, a artista usavaum shorts de cintura alta que cobria um pouco a barriga, enquanto tirava um selfie no espelho. "Estou tão orgulhosa do que este corpo foi capaz de realizar durante esses meses de gravidez e, agora, de recuperação. Ter um filho é a maior alegria do mundo! Não sou uma mãe normal, sou uma mãe pós-parto", escreveu ela reflixiva na legenda da publicação.

Muitos internautas elogiaram atriz nos comentários. "Parabéns Você será uma excelente mãe!", disse um seguidor, "Você está maravilhosa, rainha!", falou outro.

O filho da estrela nasceu no dia 17 de julho e é fruto do relacionamento com o marido e executivo Bader Shammas. Lindsay Lohan fez diversos papéis de sucesso nos cinemas coo "Meninas Malvadas", "Operação Cupido" e "Herbie, meu Fusca Turbinado". A atriz anunciou a gravidez em março e postou uma foto de uma macacão para dar a notícia aos seguidores. O casal está junto desde a pandemia.