Reprodução/Instagram IZA lança nova música e impressiona fãs





A cantora IZA chocou fãs com beleza exuberante na divulgação do novo álbum "AFRODITH", que será lançado nesta quinta-feria, (3).

Na foto postada no perfil do Instagram, a artista aparece caracterizada como uma deusa, com cabelo esvoaçantes e dourados. O figurino se assemelha a uma das pinturas famosas de Boticelli, a Vênus.

"Afrodith, amanhã, 21h, escreveu ela na publicação O novo álbum tem 13 faixas, contando com o hit "Fé nas Maluka", com a participaçaõ de Mc Carol. Além disso, os cantores L7nnon e Passapusso também participam das composições. Umas das músicas do projeto foi dedicada ao namorado da cantora, o jogador Yuri Lima, segundo entrevista que ela deu ao "Fantástico".

Na postagem, vários internautas elogiaram a beleza de IZA. "Uma mistura de afrodite com medusa", disse uma seguidora, "Aí é sacanagem", comentou o namorado da artista Yuri Lima, "Quase caí no vagão do trem, meu deus", falou uma fã.

"Eu fiz [a canção] para esse novo momento que estou vivendo, que é estar apaixonada, sentir que estou amando de novo, me sentir amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. Energia sexual é energia criativa também. Tenho certeza que isso fez diferença para a criação desse álbum", comentou.

Veja a música "Fé nas Maluka", de IZA e Mc Carol: