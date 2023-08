Reprodução/Instagram Karoline Lima recebe 'mão boba' nos seis durante festa de Carlinhos Maia

Karoline Lima foi uma das convidadas da festa de Carlinhos Maia na madrugada desta quarta-feira (2). O evento acontece em Barra de São Miguel, em Alagoas.

Enquanto se divertia com outra convidada, identificada como Amanda, a influenciadora recebeu uma apertada nos seios quando dançava com ela.





"Se aproveitou da generosidade", disse Karol enquanto dava risada.

Reprodução/Instagram Karoline Lima recebe 'mão boba' de convidada





A festa do humorista também conta com a presença de diversos influenciadores como Gkay, Gabi Martins, Erika Schneider, Emily Garcia e Pyong Lee.

Para curtir, a mãe de Cecilia apostou em uma fantasia de fada, com corpete e saia preta, e asas.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: